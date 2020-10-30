Загреб, 31 октября, 2020, 00:30 — ИА Регнум. Мэр Загреба Милан Бандич 30 октября заявил, что меры Национального штаба по борьбе с эпидемией коронавируса — достаточны. Но при этом он выразил недовольство тем, что их не соблюдают все граждане, поэтому он обратился к ним, чтобы призвать их «ответственности, благоразумию и гуманности». Несмотря на то что он указал, что на данный момент в Хорватии все находится «под контролем», он также выразил опасения по поводу возможного краха системы здравоохранения страны. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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«Предписанные меры — достаточны, но мы должны их соблюдать. Не все меры соблюдаются», — сообщил Бандич журналистам после подписания договора о создании Фонда реконструкции города Загреба.

Он призвал граждан Хорватии придерживаться мер социальной дистанции, носить маски и дезинфицировать руки.