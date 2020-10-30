Минобороны Японии заказало разработку истребителя пятого поколения
Токио, 30 октября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии официально заключило с корпорацией Mitsubishi Heavy Industries соглашение о разработке истребителя нового поколения, предназначенного для замены истребителей F-2, состоящих сейчас на вооружении японских ВВС.
Об этом 30 октября сообщило информагентство Nikkei со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киши.
«Мы будем неустанно работать над тем, чтобы первый истребитель нового поколения был готов в 2035 году, когда начнётся списание самолётов F-2», — цитирует агентство слова министра обороны.
Общая стоимость соглашения оценивается более чем в $40 млрд. После создания новых истребителей военное ведомство Японии намерено закупить не менее 90 таких самолетов.
Корпорация Mitsubishi Heavy Industries займется общим проектированием нового истребителя, при этом работа над двигателем самолёта и рядом ключевых систем самолета будет передана иностранным подрядчикам, которых японская компания сейчас подыскивает.