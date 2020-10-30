МВФ намерен увеличить кредитование бедных стран
Вашингтон, 30 октября, 2020, 21:40 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) намерен расширить «программы помощи» бедным странам, 30 октября сообщает агентство Reuters.
International Labour Organization ILO
Абиджан, Кот-д’Ивуар
Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что организация обратилась к странам-членам с призывом увеличить субсидирование фонда льготного кредитования для стран с низким уровнем дохода.
«Я ожидаю положительного ответа», — отметила Георгиева.
Читайте также:МВФ предоставит финансовую помощь 28 беднейшим странам мира