Вашингтон, 30 октября, 2020, 21:40 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) намерен расширить «программы помощи» бедным странам, 30 октября сообщает агентство Reuters.

International Labour Organization ILO Абиджан, Кот-д’Ивуар

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что организация обратилась к странам-членам с призывом увеличить субсидирование фонда льготного кредитования для стран с низким уровнем дохода.

«Я ожидаю положительного ответа» , — отметила Георгиева.

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