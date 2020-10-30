Курган, 30 октября, 2020, 21:21 — ИА Регнум. В Курганской области неизвестные злоумышленники подожгли новую лыжную базу на Увале. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков.

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«Писал в прошлом году про то, как в Куртамышском районе сожгли крупную овцеферму, затем там же подожгли несколько новых комбайнов в поле. До этого в Шатровском районе сожгли картофелехранилище. Ну ладно овцы, ну комбайны… лыжная база-то кому помешала? «, — недоумевает глава региона.

Вадим Шумков напомнил об английском движении луддитов, сопротивлявшихся прогрессу — его сторонники массово портили новые станки и промышленное оборудование. А в России местное мелкое гужевое купечество противилось строительству Транссиба, прокомментировал глава Курганской области злонамеренную порчу регионального и частного имущества.