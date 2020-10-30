Санкт-Петербург, 31 октября, 2020, 00:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сегодня, 31 октября, состоятся памятно-траурные мероприятия в связи с пятой годовщиной катастрофы пассажирского самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс № 7К9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Жертв страшной трагедии помянут во всех храмах, на кладбищах и у мемориала, возведенного вблизи Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Близкие погибших в катастрофе у мемориала «Сад памяти» во Всеволожске

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Утром в субботу, 31 октября 2015 года, через 23 минуты после взлета из египетского аэропорта на борту российского лайнера сработало заложенное террористами в багажном отсеке взрывное устройство. Самолет полностью разрушился еще в воздухе, обломки и тела людей упали на землю в Синайской пустыне. Погибли все находившиеся на борту 224 человека: 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа.

В числе погибших были 136 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, а также жители еще девяти регионов России, и граждане Украины и Белоруссии. Для Петербурга и Ленобласти эта катастрофа стала самой массовой гибелью местного населения со времени Великой Отечественной войны.

О погибших петербуржцах, жителях Ленобласти и других регионов читайте в материале 2016 года: Годовщина катастрофы над Синаем: «Когда-то этот страшный сон закончится…»

Катастрофа российского аэробуса стала самой массовой гибелью граждан России в авиапроисшествиях за всю историю авиации, а также крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта и самой большой по числу жертв для самолетов семейства Airbus A320.

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Как сообщили в Благотворительном фонде «Рейс 9268», созданном родственниками и близкими жертв катастрофы, 31 октября ровно в 7:14 мск (время взрыва на борту самолета) начнется поминальная панихида в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга (Измаиловский пр., 7А). На богослужение могут прийти все, кто хочет помолиться за упокой душ погибших людей.

В 9:00 на Центральной аллее Серафимовского мемориального кладбища (Заусадебная ул., 33) состоится лития у захоронения жертв теракта, возложение венков и цветов к памятнику «Сложенные крылья». Вместе с родственниками сюда приедут представители правительства и Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В 11:30 состоится памятная акция у мемориала «Сад Памяти» на Румболовой горе во Всеволожске (Ленинградская область). Этот мемориал создали по инициативе и при финансовой поддержке властей Ленинградской области, открыли ко второй годовщине трагедии, в октябре 2017 года. В пятую годовщину здесь пройдет траурный митинг, лития и возложение венков и цветов. Ожидаются представители правительства Ленобласти.

Ровно в 12:00 во всех храмах Санкт-Петербурга одновременно начнется колокольный звон в память о злодейски убитых людях.

В воскресенье, 1 ноября, в 12:00 состоится первая поминальная панихида в строящемся социальном центре с храмом святого Димитрия Солунского, который находится в ЖК «Балтийская жемчужина» (Красносельский район Санкт-Петербурга). Также здесь состоится встреча родственников с представителями строительной организации и благотворителями.

По данным фонда «Рейс 9268», акция памяти состоится 31 октября в Александровском саду в Москве — у стелы «Ленинград», в 15:00; в Севастополе — на площади Нахимова, Аллея Славы городов-героев, в 15:00. Также памятные акции намечены в Донецке и Луганске, в Одессе и ряде стран дальнего зарубежья.

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«Весь Петербург разделяет горе родных и близких, трагически потерявших своих отцов, матерей, сестер и братьев, — заявил по случаю пятой годовщины теракта глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. — Гибель наших сограждан — незаживающая кровоточащая рана. Мы осознаем, что никакие слова не смогут стать утешением для тех, чьи близкие стали жертвами бесчеловечных убийц — международных террористов».

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Ответственность за взрыв российского самолета взяла на себя международная террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы заявили, что бомбу в самолет заложил по их заданию сотрудник аэропорта в Шарм-эш-Шейхе. Тем не менее власти Египта до сих пор отказываются официально признавать катастрофу терактом, сейчас группа родственников продолжает судебные тяжбы с египетскими властями по вопросу выплаты компенсаций.

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После трагедии полеты в Египет из России и обратно были запрещены. В 2018 году возобновились только регулярные рейсы из Москвы в Каир (прерваны из-за пандемии коронавируса). Сроки возобновление чартерных авиарейсов из России в Египет пока не называются. Родственники жертв теракта выступают категорически против возобновления таких полетов, пока расследование теракта 2015 года не завершено и виновники гибели людей не привлечены к ответственности.

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Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ продолжается расследование по уголовному делу о террористическом акте на борту самолета Airbus А321, возбужденному по статьям 205 и 222.1 УК РФ («Террористический акт»; «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). В последние годы о ходе расследования официально не сообщалось.

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16 ноября 2015 года президент России Владимир Путин заявил, что преступники, совершившие чудовищное преступление против российских граждан, не останутся безнаказанными.

«Убийство наших людей на Синае — в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слёз с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников», — сказал он.

Тогда по приказу Путина были максимально усилены удары российской военной авиации по объектам террористов на территории Сирии.