Ереван, 30 октября, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Положительный результат теста на наличие коронавируса получил бывший президент Армении Роберт Кочарян, сообщили 30 октября в его пресс-службе.

Limegirl Роберт Кочарян

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

Политик ушёл на самоизоляцию, болеет он, как отмечается, бессимптомно. Тестирование он проходил в связи с планами поехать в Россию для участия в переговорах по Нагорному Карабаху.

«Роберт Кочарян собирался в ближайшие дни выехать в Москву, сдал тест на коронавирус, который является обязательным для въезда в Россию, — сообщили в пресс-службе. — Однако результат теста оказался положительным».

Напомним, Кочарян был вторым президентом Армении — с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года и первым президентом Нагорного Карабаха.

В июле 2018 года был арестован по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года («дело 1 марта»). В 2019 году суд наложил арест на всё имущество Кочаряна, кроме пенсии. В июне 2020 года он был освобождён под залог, размер которого превышал четыре миллиона долларов.