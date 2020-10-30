Минпромторг РФ назвал число проблемных по медицинскому кислороду регионов
Москва, 30 октября, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Жалобы на проблемы с медицинским кислородом поступили из двух десятков российских регионов, сообщил 30 октября журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По его данным, производящие кислород в баллонах предприятия сейчас загружены лишь на 20%. Он добавил, что производители промышленного кислорода уже сейчас могут присоединиться к производству медицинского кислорода.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября Росздравнадзор объявил о начале проверки сообщения о COVID-госпитале в Ростове-на-Дону, где из-за нехватки медицинского кислорода, про непроверенным данным, умерли пациенты.