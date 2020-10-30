Вашингтон, 30 октября, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Шапки-папахи по образцу той, что носит боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, появились в ассортименте официального магазина UFC. Стоимость головного убора составляет 130 фунтов стерлингов (около 13,4 тыс. рублей).

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

Согласно информации на сайта магазина, изделие под названием UFC Papakha Khabib Nurmagomedov сделано из натуральной овечьей шерсти белого цвета. Отмечается, что папахи изготавливаются вручную в селе Цудахар в Левашинском районе Дагестана.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби и объявил о завершении карьеры. На счету дагестанца 29 побед в 29 боях, из них 13 — в UFC. На турнирах американского промоушена боец неизменно выходил в октагон в белой папахе под песню о родном Дагестане.

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