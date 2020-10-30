Вашингтон, 30 октября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Секретарь Белого дома по коммуникациям Алисса Фарах заявила 30 октября в эфире телеканала Fox Business, что президент США Дональд Трамп надеется на победу в ряде «колеблющихся» штатов.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Мы бы хотели победить в Пенсильвании… Есть прогнозы, сулящие нам победу в Неваде и Аризоне, некоторых штатах Среднего Запада» , — заявила Фарах.

Большинство штатов традиционно поддерживают либо демократов, либо республиканцев. Однако в некоторых штатах поддержка не предопределена — в 2016 году Трамп выиграл в Пенсильвании, в 2004 году в Неваде одержал победу Джордж Буш — младший.

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