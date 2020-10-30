Москва, 30 октября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Работа «Московской электронной школы» во время второй недели дистанта прошла без сбоев. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Mos.ru Московская электронная школа

За неделю при помощи системы провели более 1 млн онлайн-уроков для учащихся с шестого по 11-й класс.

«Работа «Московской электронной школы» отлажена. За прошедшую неделю не зафиксировано ни одного системного сбоя», — заявили в департаменте.

Отметим, что в первые дни «удалёнки» в московских школах пользователи МЭШ жаловались на технические сбои.