Власти Москвы заявили об отсутствии сбоев в работе МЭШ
Москва, 30 октября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Работа «Московской электронной школы» во время второй недели дистанта прошла без сбоев. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
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Московская электронная школа
За неделю при помощи системы провели более 1 млн онлайн-уроков для учащихся с шестого по 11-й класс.
«Работа «Московской электронной школы» отлажена. За прошедшую неделю не зафиксировано ни одного системного сбоя», — заявили в департаменте.
Отметим, что в первые дни «удалёнки» в московских школах пользователи МЭШ жаловались на технические сбои.