Белгород, 30 октября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. В первой четверти учебного года коронавирусом заразились 157 школьников Белгородской области. На дистанционное обучение были переведены только 2% детей. Такие данные на брифинге 30 октября озвучила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

По словам главного санитарного врача, взрывной рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями начался с октября. Эпидемиологический порог оказался превышен на 66% — на начало месяца ОРВИ заболели 12 833 человека. Среди школьников коронавирусом заразились только 157 детей.

«Взрывной рост заболеваемости обусловлен исключительно взрослым населением. Дети существенно не вовлечены в эпидемиологический процесс. Мы анализируем заболеваемость во всех возрастных группах населения, в детских у нас зарегистрировано снижение с начала октября», — пояснила Елена Оглезнева.

За две прошедшие недели октября показатель заболеваемости среди детей 3−6 лет снизился со 190 до 175,7 на 10 тысяч населения, в возрастной категории 7−14 лет — со 122 до 92 на 10 тысяч населения.