Москва, 30 октября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. В Москве 4 ноября будет приостановлен доступ посетителей в Кремль, Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю. Об этом 30 октября сообщили пресс-службе ФСО России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

«В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 4 ноября 2020 года проход посетителей в Московский Кремль, Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в информации.

При этом доступ посетителей в Оружейную палату и на выставку «Алмазный фон» останется, он будет осуществляться через Боровицкий проход.

Как сообщало ИА REGNUM, Союз архитекторов России организовал прием заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.