Нижний Новгород, 30 октября, 2020, 17:03 — ИА Регнум. В январе — сентябре 2020 года фермеры и аграрии Нижегородской области произвели сельхозпродукции на сумму 61,3 млрд рублей, что на 2,9% больше показателя аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Власти региона подчеркивают, что улучшение показателей в сельскохозяйственной сфере достигнуто преимущественно благодаря рекордному урожаю зерновых, а также существенному увеличению объема производства свинины и молока.

Также отмечается. что в текущем году на развитие нижегородских агропромышленных предприятий будет направлено в общей сложности 4,2 млрд рублей субсидий, из которых 3 млрд рублей выделяет региональный бюджет.

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