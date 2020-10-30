Москва, 30 октября, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре выросла до 7,32% годовых. Об этом сообщили 30 октября в пресс-службе Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Рост показателя зафиксирован впервые с июня, когда средняя ставка по ипотеке достигала отметки в 7,51% годовых. Затем она последовательно снижалась: в июле — до 7,28%, в августе — до 7,17%.

Сообщается также, что по состоянию на 1 октября суммарная задолженность по ипотеке в России составила 8,59 трлн рублей, что на 3,2% выше, чем месяцем ранее.

Читайте также:Хуснуллин призвал не допустить роста цен на жильё на фоне льготной ипотеки