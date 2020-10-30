Париж, 30 октября, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Дипломатическим представительствам Франции за рубежом даны распоряжения усилить меры безопасности, заявил 30 октября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Французская полиция

По его словам, опасность перехода «виртуальной ненависти» к реальному насилию актуальна не только на территории Франции, но и за её пределами.

«Угроза также сильна за рубежом. От виртуальной ненависти всё быстро переходит к реальному насилию. Мы решили предпринять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность наших интересов и наших сограждан. Указания об усилении мер безопасности были отданы нашим послам», — заявил Ле Дриан по итогам заседания совета безопасности страны, состоявшегося после террористической атаки на прихожан христианского храма в Ницце.