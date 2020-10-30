Тартус, Сирия, 30 октября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия памятника российскому флотоводцу Фёдору Фёдоровичу Ушакову проведена в пункте базирования Военно-морского флота России в сирийском Тартусе, сообщает 30 октября Министерство обороны РФ.

Портрет адмирала Федора Федоровича Ушакова

Бюст был доставлен в Сирию большим десантным кораблем Черноморского флота «Саратов» по приказу главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

При установке памятника он был освящен, проведен православный молебен, а военнослужащие и сотрудники судоремонтного завода пункта базирования Тартус возложили цветы и отдали почести великому флотоводцу Российской империи.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия получила сирийский порт Тартус в аренду на 49 лет. На данный момент там построен судоремонтный центр, а с 2017 года там ведутся работы по углублению и расширению фарватера, чтобы в базу могли заходить крейсера.