Санкт-Петербург, 30 октября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге стоит ожидать к Новому году или в первой половине января 2021 года, а в Москве — в декабре 2020 года. Существенное снижение заболеваемости начнется только весной.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ночь в Петербурге (1 января 2020 года)

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Об этом на III научно-практической конференции Biotechclub заявил проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), руководитель Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ Алексей Боровков.

Напомним, в СПбПУ разработана математическая модель прогнозирования и распространения COVID-19. Благодаря ей экспертам удается сделать прогноз, оценить ресурсы системы здравоохранения, необходимость введения или снятия тех или иных ограничений.

«Думаю, что раньше середины 2021 года открытия границ у нас ожидать не стоит. В то же время, мы многому научились во время первого пика, пришедшегося на апрель, май, июнь, мы уже знаем социально-экономическую цену введения и снятия карантинных мер и способны вырабатывать все более эффективные рекомендации, которые учитывали бы и возможность снижения ущерба здоровью людей, и смягчения удара по экономике», — отметил Алексей Боровков.

Алексей Боровков также отметил, что остановить рост заболеваемости позволят элементарные меры безопасности: ношение СИЗ в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, добровольное сокращение контактов.

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В свою очередь главный инфекционист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и член-корреспондент РАН профессор Константин Жданов, указал, что сейчас в городах России наблюдается не вторая волна, а первая, которую удалось сдержать и растянуть во времени, благодаря принятым профилактическим мерам.

«Сейчас на рост количества заболевших влияют, с одной стороны, ослабление мер изоляции, а с другой, так называемый «молодой» фактор — это школьники, студенты и те молодые люди, которые весной были в изоляции, а после летнего отпуска инфицировались, но переносят эту заболевание бессимптомно являясь основным источником инфекции», — пояснил он.

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За последние сутки в Петербурге зафиксирован 801 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Рост заболеваемости продолжается ежедневно. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 60 522 случая заражения COVID-19.Скончались 3801 человек. Выздоровели 38 089 человек.