Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 октября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. В департаменте образования Ярославской области назвали недопустимой ситуацию, когда в одной из школ региона отсутствует горячее питание. В отношении директора учебного заведения начата служебная проверка. Об этом сообщает корреспондент ИИА REGNUM со ссылкой на региональный департамент образования

Yarnews.net Школьное питание

Как ранее сообщало ИА REGNUM в школе поселка Кубринск Переславского городского округа горячее питание отсутствует уже две недели. Столовая не работает из-за отсутствия повара. Из-за маленькой зарплаты вакансию закрыть не удается.

«Считаю, что подобная ситуация недопустима. Безопасность и сохранение здоровья школьников всегда должны быть в приоритете при организации работы, и вопрос школьного питания очень важен. Беру ситуацию под личный контроль, будем немедленно решать эту проблему. С понедельника ученики уходят на двухнедельные каникулы, к моменту их возвращения к учебе вопрос с питанием будет закрыт. В отношении действий руководителя образовательной организации начата служебная проверка, по результатам которой будут приняты управленческие решения», — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

К поискам повара собираются подключиться и власти Переславля.

«Действительно, в настоящее время сложилась непростая ситуация с подбором кандидатуры на замещение вакантной должности повара в Кубринской средней школе. По результатам обсуждения с родительской общественностью в качестве временной меры была увеличена продолжительность большой перемены, чтобы школьники могли сходить пообедать домой и затем продолжить занятия. После возобновления работы школьного пищеблока дети, обладающие правом на бесплатное питание, получат за прошедший период дополнительное компенсационное питание за счёт средств муниципального бюджета», — рассказала заместитель главы Переславля-Залесского Жанна Петрова.

В Кубинской общеобразовательной школе учатся 124 человека, из них 58 детей — в начальных классах.