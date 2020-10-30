Махачкала, 30 октября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выступил с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, поддержавшего публикации карикатур на пророка Мухаммеда под эгидой свободы слова. Спортсмен опубликовал у себя в Instagram фото-коллаж с отпечатком ботинка на лице главы государства и нелицеприятно высказался о нем, при этом не называя по имени.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

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"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более 1,5 млрд верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. <…> Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком», — написал чемпион UFC.

Примерно за час публикацию прокомментировали более 46 тыс. раз.

Отметим, что ранее ряд российских политиков, спортсменов, общественных и религиозных деятелей также выступили с осуждением высказываний президента Франции, посчитав их антиисламскими. В частности, другой дагестанский боец Магомед Исмаилов обрушился с оскорблениями в адрес телеведущей Ксении Собчак, которая назвала Макрона героем.

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