Тюмень, 30 октября, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Жители Тюмени просят главу города Руслана Кухарука увековечить память о замечательном земляке — писателе Владиславе Крапивине. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Kremlin.ru Владислав Крапивин. 2014

Почётный гражданин города Тюмени Рафаэль Гольдберг предложил на месте снесённого дома между улицами Кирова и Семакова сделать сквер и назвать его в честь знаменитого писателя. Руслан Кухарук поддержал идею.

«Воплощение этого замысла способно трансформироваться в большой проект, который объединит тюменцев, не только тех, кто любит творчество писателя, кто мечтал ходить под флагом «Каравеллы»… В проект добрых дел в городе добрых людей», — отметил глава Тюмени.