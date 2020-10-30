Тула, 30 октября, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Предложения рабочей группы Госсовета РФ «Промышленность», работой которой руководит губернатор Тульской области Алексей Дюмин, включены в план достижения национальных целей. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, 30 октября предложения рабочих групп Госсовета по национальным целям развития обсуждались на совещании, которое в режиме видеоконференции провёл председатель правительства России Михаил Мишустин. В совещании принял участие глава Тульской области Алексей Дюмин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Глава правительства России в ходе заседания отметил, что при формировании Единого плана большое внимание было уделено вопросам территориального развития, в частности, говорилось о необходимости учитывать особенности социально-экономического развития в каждом отдельном регионе. При реализации плана будет выстроена система контроля, позволяющая руководителям субъектов оперативно контролировать и корректировать процесс реализации, все изменения будут обсуждаться с рабочими группами Госсовета.

Рабочая группа Госсовета «Промышленность» под руководством Алексея Дюмина с июля текущего года занимается выработкой предложений по достижению поставленных президентом национальных целей до 2030 года. Основные усилия направлены на предложения по национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». В ее достижении играет роль ряд факторов: инвестиции, экспорт, производительность труда, технологическое развитие, подготовка кадров.

Инициативы рабочей группы после дополнительной проработки с Минэкономразвития и Минпромторгом России уже нашли свое отражение в Едином плане. В их числе — корректировка механизма предоставления инвестиционных налоговых вычетов по налогу на прибыль, а также компенсация расходов инвесторов и регионов на создание инфраструктуры из федерального бюджета. Еще ряд предложений рабочей группы учтён в плане частично.