Рим, 30 октября, 2020, 14:13 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки испытаний загадочной модели Ferrari в камуфляжной плёнке. Об этом 30 октября сообщает агентство Carscoops.

Carscoops Ferrari

Внешне тестируемый концепт-кар напоминает гиперкар LaFerrari, выпуск которого был прекращён ещё в позапрошлом году.

Журналисты издания предположили, что на испытания вышел мул (автомобиль с новой платформой, двигателем и другими агрегатами, но с кузовом от уже существующей модели). Вероятно, что это будущий электрокар. Данный вывод можно сделать по наклейке с символами вспышки. Судя по всему, мул базируется на LaFerrari Aperta.

Информации от итальянской компании Ferrari об испытываемой новинки пока нет.

Ранее стало известно, что для дорожных тестов сотрудникам патрульно-постовой службы в Адыгее были переданы первые в России микрокары на электротяге. Называется микроэлектрокар Ардерия ТС2.

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