Ярославль, 30 октября, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Ярославская область в течение пяти лет получит более пяти миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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«Благодаря успешной защите в Минздраве соответствующей региональной программы, область получит в ближайшие 5 лет более 5 миллиардов рублей на решение проблем «первички», — написал Дмитрий Миронов.

На эти деньги региональные власти планируют построить более 60-ти новых модульных зданий поликлиник, амбулаторий и ФАПов, отремонтировать более 250-ти зданий медицинских организаций и ️закупить более 7 тысяч единиц оборудования. Также планируется ️приобрести 175 автомобилей для доставки медработников к пациентам, живущим в удаленных населенных пунктах, и 14 машин скорой помощи.