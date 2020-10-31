Москва, 31 октября, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Опыт построения отношений между постсоветскими государствами показывает вовсе не радостную картину для России. Почему не удается достичь надежного союзничества в пределах пост-советского пространства и что с этим делать, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Уничтожение СССР. 1991

Дипломатия России в общении с бывшими республиками СССР приняла форму «ресурсной», предполагавшей строить отношения к всё большей выгоде элит, дала парадоксальный результат. Несмотря на реальную выгоду от торговли с Россией и всякого рода преференции для новых послесоветских князьков, все большее число граничащих с Россией стран из бывшего социалистического лагеря переходили сначала к безразличию, а после и к враждебному отношению.

Сопротивляться же этому процессу в пределах либеральной парадигмы, в которой выгода должна решать всё, нет никакой возможности. Какие же еще есть способы для дипломатии, которые надо срочно вспоминать, пока враждебность к России не достигла в ее окружении критического градуса? Читайте статью Александра Халдея «Неэкономические проблемы евразийской интеграции».