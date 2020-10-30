Ярославль, 30 октября, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки количество заражённых коронавирусной инфекцией увеличилось на 123 человека — это максимум за осень этого года. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Выздоровели 147 человек. Новых умерших статистика не зафиксировала.

Число пациентов, госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона, изменилось незначительно. Их 1489 (1477 днем ранее).