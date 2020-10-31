Москва, 31 октября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Система евразийской безопасности, как ее мыслил маститый американский политолог Збигнев Бжезинский, должна была обеспечивать гарантию того, что на просторах Евразии никогда больше после разрушения СССР не возникнет государство, способное бросить вызов США. Как получилось, что мечта покойного Бжезинского не смогла воплотиться в жизнь, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Высказался о российско-китайских отношениях в ходе пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба президент России Владимир Путин на примере проблемы размещения ракет малой и средней дальности (РСМД). Когда Вашингтон пытается маскировать свои действия, рассуждая о выгодном для США включении Китая в переговоры по РСМД, российской дипломатии приходится давать отпор, приводя логичные аргументы.

Можно сказать, что согласие России и Китая «не сдавать» друг друга вашингтонскому нажиму стоит не меньше, чем формальный военный союз. Чем же подтверждается и чем обеспечено наличие такой договоренности между Москвой и Пекином? Читайте статью Владимира Павленко «Валдай: военное взаимодействие Москвы и Пекина выходит на новый уровень».