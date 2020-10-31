Ватикан, 31 октября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Контакты между Ватиканом и Китаем, переговоры по поводу нормализации жизни католиков в КНР вызывают нарекания Вашингтона, который желает более активного подключения католической церкви к «решительному осуждению нарушения Пекином религиозных свобод». Почему Ватикан не торопится действовать через осуждение и каких успехов ему уже удалось добиться, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Собор Святого Петра. Ватикан

Святой престол не похож на обычные государства, а значит, и методы, которые он применяет в своей дипломатической практике, волей-неволей будут отличаться от привычных. Невозможно «наложить санкции» при отсутствии торговли или применять угрожающую риторику не обладая армией и флотом.

Тем не менее договоренности с Китаем, достигнутые в сентябре 2018 года, стали для Ватикана и китайских католиков крупным достижением, ведь одна из важных черт католицизма — это общение всех епископов с епископом Рима. И этого результата Ватикану удалось добиться, и теперь этот этап будет закреплен. Как теперь будет продолжаться диалог?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Смогут ли Ватикан и Пекин решить проблему «подпольной» Церкви».