Москва, 30 октября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Возможно, что поголовной изоляции в России в ближайшие недели не случится, но цены в магазинах явно не снизятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ стали запасаться товарами первой необходимости на случай объявления очередного режима самоизоляции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

Константин Ордов «Возможно, поголовной изоляции в ближайшие недели не случится, но цены в магазинах явно не снизятся, поэтому лучше уж поддержать свою экономику, обеспечивая внутренний товарооборот, чем скупать валюту, либо рисковать, спекулируя на фондовом рынке. Главное делать это без фанатизма, рационально. Ажиотаж весны 2020 года показал, что продовольственного дефицита не будет, а вот цены при ажиотаже могут увеличиться существенней, и, как мы знаем, обратно цены падают очень неохотно и далеко не всегда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, к какому результату привела запасливость жителей РФ.