Москва, 30 октября, 2020, 12:29 — ИА Регнум. Жители восточных регионов России смогут увидеть полутеневое лунное затмение, которое охватит 85% лунного диска, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лунное затмение

Отмечается, что затмение Луны станет четвертым в 2020 году. Оно произойдет 30 ноября. В планетарии уточнили, что почти вся Луна зайдет в полутень, поэтому спутник не приобретет красного оттенка.

Как сообщало ИА REGNUM, первое лунное затмение жители России наблюдали 10 января, второе — 5 июня, третье — 5 июля. Продолжительность предпоследнего затмения составила 3 часа 18 минут.

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