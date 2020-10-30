Кострома, 30 октября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В Костроме завершился приём документов от претендентов на должность сити-менеджера — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации городской думы, за кресло главы администрации Костромы поборются три человека — бывший сити-менеджер Алексей Смирнов, управлявший городом с 2018 года, экс-депутат городской думы Андрей Дюков и военный историк Михаил Ворошнин.

Ворошнин родился в 1966 году, окончил Костромское Высшее военное командное училище химической защиты, получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция». Кандидат занимался бизнесом, в 2015 был избран председателем регионального отделения «Российское военно-историческое общество».

Михаил Ворошнин

Документы претендентов пройдут проверку в различных ведомствах. Для рассмотрения кандидатов на должность сити-менеджера создана специальная комиссия из 10 человек. Окончательный выбор из претендентов на заседании думы сделают парламентарии. Ожидается, что имя нового сити-менеджера костромичам назовут 12 ноября.

Напомним, по уставу Костромы, принятому в 2010 году, глава города избирается из числа депутатов городской думы и обладает представительскими функциями, а глава администрации (сити-менеджер), отвечающий за хозяйственные дела, выбирается на конкурсной основе.