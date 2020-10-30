Жители взорвавшегося в Ярославле дома вышли на пикеты к правительству
Ярославль, 30 октября, 2020, 12:08 — ИА Регнум. В Ярославле 30 октября около здания правительства области прошли несанкционированные пикеты жителей дома на улице Батова, где в августе произошёл взрыв бытового газа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
С плакатами к зданию правительства вышли около десяти человек. Они требуют, чтобы власти продолжили оплачивать им проживание и питание в двух гостиницах, куда они переехали из пострадавшего дома. 31 октября истекает муниципальный контракт на проживание в гостинице.
Власти предлагают жителям переехать в съемные квартиры, аренду которых готов оплачивать бюджет. По данным на 27 октября, этой возможностью воспользовались 27 семей. 28 октября мэрия сообщала, что помощь в подборе жилья требуется 73 семьям. Но участники пикетов говорят, что не хотят переезжать в съемное жилье и желают остаться в гостинице до того момента, когда власти купят им новые квартиры.
Жители говорят, что на выделяемые мэрий средства не могут снять жильё желаемого уровня комфорта. Другие говорят, что не хотят перевозить мебель. Еще один аргумент — льготы по жилищно-коммунальным услугам, которые в съёмном жилье люди могут потерять.
К пикетчикам вышли заместители мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов и Елена Новик. Представители власти готовы помочь решить все проблемы жителей, связанные со съемом жилья.
Пока неясно, как будут власти решать вопрос с проживанием оставшихся в гостиницах жильцов пострадавшего дома. Руководство гостиниц уведомило их, что дальнейшее проживание возможно на платной основе.