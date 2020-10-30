Вашингтон, 30 октября, 2020, 12:00 — ИА Регнум.

Политики и политика в том виде, в котором они преобладают в современном западном мире, дискредитировали и исчерпали себя, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в пятницу, 30 октября, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что его заявления «непохожи на речи типичных политиков в Вашингтоне» потому, что он «не политик».

«Решение Дональда Трампа отмежеваться от «типичных политиков» совершенно верное. Политики и политика в том виде, в котором они преобладают в современном западном мире, не просто дискредитировали себя — они себя исчерпали. Люди видят, насколько они выхолощены, насколько лишены творческого (не в смысле изобретательности, а в смысле способности создавать новое) начала, насколько они коррумпированы деньгами и неизбывным цеплянием за власть, дающую им эти деньги.

Можно сказать, что Си Цзиньпин — политик? А Нарендра Моди? Или, скажем, Родриго Роа Дутерте на Филиппинах? Как-то к ним это слово не клеится. Не является «типичным политиком» и Владимир Путин. Трамп понимает, что всё это — государственные деятели, и, помимо игры на отрицательных чувствах простых людей к политикам, я вижу в его заявлении также заявку на то, чтобы быть в их числе. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, да и вообще, преобладающее большинство тех, кто находится сегодня у власти в Европе, суть политики и политиками останутся, если, конечно, их и из неё, политики, как Николя Саркози, не погонят. А вот президент небольшой Чехословакии Милош Земан не политик, он государственный деятель.

Думаю, что государственными деятелями рождаются. Иногда ими становятся из политиков. К сожалению, движение от политика к государственному деятелю идёт не только в одном направлении. Поучительное превращение произошло в этом смысле с Александром Лукашенко: было время, когда он был государственным деятелем, лидером своей страны и своего народа, а сейчас опять — политик.

Трампу пожелаю, чтобы его открещивание от политики и политиков в плохом смысле этого слова состоялось, чтобы он удержался на этой позиции.

А нам — чтобы следующим президентом России был не политик», — отметил Михаил Демурин.