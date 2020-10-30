Санкт-Петербург, 30 октября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. В 2021 году в Ленинградской области планируют ввести столько же жилья, сколько и в 2020 году — чуть больше 2 млн кв. метров. Об этом 30 октября завил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов в Ленобласти

По его словам, осенью 2020 года в Ленинградской области работают около ста застройщиков, которые возводят свыше 420 жилых домов общей площадью более 6,6 млн кв. м, в том числе 86 застройщиков строят 306 жилых домов общей площадью 4,4 млн кв. м в рамках ФЗ №214.

«По корректировкам, которые у нас есть, в 2021 году будет такой же объем ввода жилья как и в 2020 году — чуть более 2 млн кв. м. Мы не планируем очень сильно увеличивать объем ввода жилья, потому что это связано с бюджетными затратами на инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру», — пояснил Москвин.

Чиновник также отметил, что по новой схеме, с использованием эскроу-счетов, работают 17 застройщиков, которые возводят 51 многоквартирный дом общей площадью около 1 млн кв. м. С января по сентябрь 2020 года в регионе введено 1,64 млн кв. метров жилья, из которых объекты ИЖС — 0,88 млн. По отношению к такому же периоду прошлого года, ввод жилья практически не снизился — составляет 98%.

«Небольшое опасение вызывает то, что маловато квадратных метров строится по новым правилам, — отметил зампредседателя правительства Ленобласти. — Мы надеемся, что сейчас банки будут более активно давать средства застройщикам и они будут выходить на структурные облигации».

Михаил Москвин уточнил, что несмотря на рост цен на жилье, уровнять стоимость квартир позволяет льготная ипотечная ставка в 6,3%.

«Спрос есть, люди квартиры покупают», — подытожил чиновник.