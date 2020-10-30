Ярославль, 30 октября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Ярославском футбольном клубе «Шинник» сменилось руководство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области, которое является одним из учредителей клуба.

City-yaroslavl.ru Стадион «Шинник»

Накануне ушёл в отставку главный тренер команды Александр Побегалов. А 30 октября его примеру последовал генеральный директор клуба Дмитрий Горин.

«В пятницу было организованно общее собрание членов некоммерческого партнерства ФК «Шинник». В ходе заседания было принято решение одобрить заявление об отставке главного тренера клуба Александра Побегалова, а также принять заявление об отставке по собственному желанию генерального директора ФК «Шинник» Дмитрия Горина. В настоящее время на должность и.о. генерального директора назначен Валерий Фролов, а временно исполнять обязанности главного тренера поручено Алексею Казалову», — сообщили в правительстве Ярославской области.

«К сожалению, этот год у нас не задался. Наверное, многие хотят, чтобы он поскорее закончился. Уж очень много неудач принес. Я хочу сказать огромное спасибо болельщикам «черно-синих», — написал в социальных сетях гендиректор ФК «Шинник» Дмитрий Горин.

Сейчас «Шинник» находится на последнем месте первенства «Футбольной национальной лиги».