Краснодар, 30 октября, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Спад турпотока из-за пандемии в 2020 году в Краснодарском крае составил 36%. Всего регион с начала года посетили 10,2 млн туристов, об этом сообщили 30 октября в пресс-службе администрации региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Тамань

«Погода позволила нам активно принимать отдыхающих в сентябре и октябре. И сегодня на курортах Краснодарского края много туристов. Всего с начала года мы приняли более 10,2 млн гостей. Из них порядка 8,5 млн приехали именно в пляжный сезон — с июня по конец октября», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Даже при полном открытии зарубежных направлений мы прогнозируем, что популярность внутреннего туризма будет расти. В том числ, благодаря федеральной программе туристического кешбэка. Для жителей это хорошая возможность сократить расходы на отдых, а для представителей отрасли — привлечь новых туристов», — добавил Кондратьев.

До конца года в Краснодарском крае ожидают ещё около 1,3 млн человек, таким образом, общее число туристов в 2020 году в регионе достигнет 11,5 млн человек. Для сравнения: в 2019 году Краснодарский край посетили 17 млн туристов.