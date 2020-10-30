Ла-Пас, 30 октября, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Многонациональное законодательное собрание Боливии рекомендовало открыть судебное разбирательство по обвинению в геноциде и массовых убийствах в отношении бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес. Об этом сообщает Prensa Latina.

Рафаэль Санти. Фигура Правосудия (фрагментт). 1519

Парламент Боливии утвердил результаты расследования спецкомиссии, занимавшейся изучением обстоятельств массовых убийств в городах Сенкате, Сакабе и Япакани, а также участия в данном процессе 11 нынешних и бывших министров.

Согласно выводам спецкомиссии, были нарушены права и конституционные гарантии, в результате чего 26 человек погибли, ещё 100 получили ранения и были задержаны в результате действий полицейских и военных после всеобщих выборов 2019 года.

Итоги будут направлены в прокуратуру, которая будет принимать решение о передаче на рассмотрение в следующую инстанцию.

Отмечается, что в расследовании рассматриваются случаи насилия в отношении протестующих в ряде муниципалитетов и городов страны, когда сторонники экс-президента Эво Моралеса выступали против переворота в стране.

Помимо экс-президента, рекомендуется провести расследование в отношении канцлера Карен Лонгарик, экс-министра при президенте Херхеса Хустиниано, министра правительства Артуро Мурильо, министра обороны Фернандо Лопеса, экс-министра экономики Хосе Луиса Парады, экс-министра энергетики Альваро Гусмана, министра при президенте Ерко Нуньеса и других чиновников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Боливии вспыхнули акции протеста против избрания Эво Моралеса президентом страны. Под давлением военных Моралес покинул страну, в результате чего к власти пришло временное правительство во главе с Жанин Аньес.

В октябре 2020 года президентом Боливии стал соратник Моралеса Луис Арсе.