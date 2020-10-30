Москва, 30 октября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 18 283 случая заражения коронавирусом. Об этом 30 октября сообщили в оперштабе Москвы.

Mos.ru Медицинские работники в защитных костюмах

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Это значение является максимальным за всё время распространения коронавируса. Прежний «рекорд» был установлен сутками ранее, тогда выявили 17 717 случаев заражения. Лидерами среди регионов являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего в России за время пандемии выявили 1 599 976 случаев заражения коронавирусом.