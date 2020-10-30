Ярославль, 30 октября, 2020, 10:35 — ИА Регнум. 30 октября в Ярославле прошла акция по бесплатной раздаче масок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Страница Владимира Волкова в Facebook Раздача масок в Ярославле

Маски раздавали на остановках общественного транспорта. В мэрию их передал один из предпринимателей.

«Маски раздавали волонтёры, которые весной участвовали в проекте «Мы вместе». Это в основном студенты. Была 21 точка, маски разошлись за час-полтора. Волонёры отмечали, что людей, которые уже носят маски, больше, чем в первую волну. В основном берут с благодарностью, но есть и те, кто негативно реагирует», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления молодёжной политики мэрии Ярославля Захар Кармалита.

Мэр Ярославля Владимир Волков призвал горожан соблюдать меры безопасности.

«Дорогие друзья, хочу ко всем обратиться с просьбой быть внимательными к себе и к окружающим. Для этого не нужно совершать подвиги, нужно просто надеть маску, находясь в общественных местах. И это обязательно для всех. Мы с вами все вместе уже пережили весной первую волну. Это было нелегко, но мы справились. Поэтому хочу сказать большое спасибо всем, кто был и остается внимательным к себе, к своим близким, друзьям и совершенно незнакомым людям. Я уверен, что вместе мы преодолеем и эту инфекционную волну», — написал в социальных сетях мэр Ярославля Владимир Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор области Дмитрий Миронов объявил о частичном возврате к ограничениям из-за пандемии. В частности, будет запрещена работа заведений общественного питания ночью, а также проведение в них мероприятий численностью более 10 человек. Масочный режим в регионе действует с весны.