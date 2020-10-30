Кемерово, 30 октября, 2020, 10:26 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области после проведения экспертизы рассмотрит требование АО «Шахта «Полосухинская» к администрации Новокузнецкого муниципального района о признании права собственности на семь объектов, которые представляют собой единый комплекс. Речь идёт о комплексе зданий и сооружений по очистке шахтных вод участка «Антоновский-3». На время экспертизы судебный спор приостановлен, передаёт ИА REGNUM.

(сс) hangela Шахта

Истец обратился с требованием признать за ним право собственности на капитальный объект ещё в июле 2020 года. Речь шла о правах на семь объектов в п. Чистогорский Новокузнецкого района Кемеровской области, в том числе здание очистки шахтных вод площадью 3444,3 кв. м, здание комплектной трансформаторной подстанции, модульной котельной и прочие сооружения.

«Исковые требования мотивированы тем, что на земельном участке, принадлежащем истцу на праве собственности, возведён объект недвижимости, с учетом ранее полученного разрешения на строительство, срок которого продлевался. У истца отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которое истец пытался получить в установленном законом порядке, однако получил отказ», — отмечается в материалах дела.

Третьими лицами в спор пригласили управление Росреестра и ООО «Газпром добыча Кузнецк».

Эксперта в ходе судебной экспертизы попросили оценить, соответствует ли спорный объект требованиям градостроительного и иного законодательства, а также не создаёт ли угрозу жизни и здоровью граждан сохранение и эксплуатация оного. Экспертизу планируют провести до 27 ноября 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в мае 2002 года. Директор с 2018 года — Сергей Гургуров. Уставный капитал фирмы — более 73 млн рублей. Среднесписочная численность работников на начало 2020 года превышала 1,5 тыс. человек.