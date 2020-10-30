Екатеринбург, 30 октября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. Заведующие подстанциями екатеринбургской скорой помощи вышли на линии вместе с рядовыми медиками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе Свердловской области.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Скорая медицинская помощь. Екатеринбург

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Из 14 заведующих подстанциями и ещё троих заведующих отделениями удалось сформировать 10 бригад. Их доукомплектовали старшими фельдшерами.

Первые вызовы новые подразделения выполнили уже 29 октября 2020 года. Бригады выезжают к больным с подозрением на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору проверить деятельность скорой помощи Екатеринбурга.