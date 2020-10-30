В школе Ярославской области младшие классы остались без питания
Ярославль, 30 октября, 2020, 10:07 — ИА Регнум. В Ярославской области ученики начальной школы в поселке Кубринск городского округа Переславль-Залесский остались без бесплатного горячего питания, положенного по федеральному и региональному законам. Об этом в социальных сетях написали родители учеников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Директор школы Юрий Гаврилов подтвердил эту информацию. Причиной стало увольнение единственного школьного повара.
Родители детей жалуются, что у детей начались проблемы с желудком и просят выдать хотя бы сухой паек. Директор говорит, что это невозможно.
В Кубринской школе учатся 124 человека, из них 59 — ученики начальной школы, которые имеют право на бесплатное питание. Кроме них, не могут получить социальную услугу и льготники из средних и старших классов. Дети лишены горячего питания в школе в течение двух недель.