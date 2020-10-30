Москва, 30 октября, 2020, 09:26 — ИА Регнум. В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ 30 октября сообщили о ходе расследования уголовного дела о геноциде, возбужденного по факту обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в районе населенного пункта Моглино вблизи Пскова.

Цитата из видео на YouTube Массовое захоронение в районе населенного пункта Моглино вблизи Пскова

Здесь в годы войны находился нацистский концлагерь, в котором были заключены советские военнопленные, а также мирные жители СССР, в том числе дети, и проводились массовые казни.

«В ходе расследования проведено 10 раскопок, в результате которых извлечены останки 188 человек, в том числе на 10-м раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Согласно имеющимся архивным данным, в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 советских граждан. Массовые расстрелы происходили не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и деревни Андрохово.

«По всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население», — подчеркнула представитель СКР.

В ведомстве намерены изучить все архивные и научно-исторические данные для выявления лиц, причастных к совершению военных преступлений, и установления обстоятельств злодеяний.

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Напомним, 27 октября Солецкий районный суд Новгородской области официально признал геноцидом и преступлением против человечества действия нацистских карателей вблизи деревни Жестяная Горка. В годы Великой Отечественной войны — в 1942, 1943 годах — нацисты и их латвийские пособники систематически устраивали массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев. По данным прокуратуры, жертвами стали минимум 2600 человек.

Это решение суда стало первым делом о геноциде в истории РФ. Правоохранительные органы намерены продолжить расследование таких дел, дать правовую оценку всем виновным, привлечь к уголовной ответственности тех, кто до сих пор жив и не ответил за преступления.