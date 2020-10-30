Барнаул, 30 октября, 2020, 06:23 — ИА Регнум. В связи со взрывным характером распространения коронавируса и новыми правилами, обнародованными Роспотребнадзором, власти Алтайского края рассмотрели вопрос об ужесточении масочного режима. Как сообщает оперативный штаб региона, носить маски предписывается в местах массового пребывания, в транспорте, на парковках и в лифтах.

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В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в указы губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Также в Алтайском крае с 30 октября запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий с 23:00 до 6:00. «Вот только нам непонятно, чем мероприятия, скажем, с 19:00 до 23:00 отличаются от мероприятий с 23:00 до 06:00», — иронизирует канал «Алтайские крайности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 29 октября в Алтайском крае выявлен 18 781 носитель SARS-CoV-2, причём только 216 из них добавились за сутки. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5690 человек, +47 за последние сутки) и ОРВИ (7276 человек, + 159 за последние сутки).

Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 480 пациентов (+38 пациентов за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключен 151 пациент (их количество за сутки не изменилось). За последние 24 часа подтверждена смерть еще 14 человек с SARS-CoV-2.