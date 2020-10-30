Биробиджан, 30 октября, 2020, 03:34 — ИА Регнум. У губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна подтвердилось заражение коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Instagram.com/goldshtein_rostislav Губернатор Еврейской автономной области заболел COVID-19

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«Если кто-нибудь ещё думает, что коронавирус — шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь. Это самое опасное и неизученное на сегодня заболевание, вызывающее серьёзные осложнения. Я знал об этом, когда мы пытались достать для региона маски весной. Я знал об этом, когда просил всех носить их в общественных местах. Я узнал об этом, когда заболел», — написал Гольдштейн.

Глава региона сообщил, что как минимум две недели он будет находиться на изоляции. Полномочия он никому не передал и намерен руководить областью в удалённом формате. Губернатор соблюдает предписания врачей, ни с кем не контактирует.

«Берегите себя и своих близких! Особенно людей пожилого возраста! Соблюдайте масочный режим в общественных местах и меры личной гигиены. Может, это и не убережет вас 100% от заражения, но риски снизит значительно», — написал Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончались 69 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 6713.