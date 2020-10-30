Томск, 30 октября, 2020, 03:25 — ИА Регнум. На территории национального исследовательского Томского государственного университета планируется построить новый учебно-лабораторный корпус. Строительство запланировано на месте аварийного корпуса на средства федерального бюджета. Начальная цена объявленного для поиска подрядчика тендера превышает 1,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Илья Борило ИА Красная Весна Томский государственный университет

Итоги тендера должны подвести 5 ноября 2020 года. Максимальная цена контракта — 1 511 433 372,45 рубля. При оплате будут задействованы средства федерального бюджета, из которых на 2020 год определено боле 207,920 млн рублей, на 2021 год — свыше 596,86 млн рублей, на 2022 год — 706,642 млн рублей. При этом размер обеспечения заявки должен составить 75 571 668,62 рубля, а размер обеспечения исполнения контракта — 151 143 337,25 рубля.

Срок на строительство отведён с даты заключения контракта по 30 декабря 2022 года.

«Основные габариты здания в плане: ширина — 37,5 метра, длина — 76,2 метра. Высота помещений на этажах: учебные помещения и кабинеты — не менее трёх метров», — отмечается в документации.

В целом площадь застройки составит 3239 кв. м. Само здание рассчитано на пять надземных этажей и один подпольный. Общая площадь здания — 12 945,46 кв. м при полезной площади 8228 кв. м.