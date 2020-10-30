Москва, 30 октября, 2020, 03:08 — ИА Регнум. Министерство обороны России объявило закрытый конкурс по выбору конструкторского бюро, которое займётся разработкой малого морского танкера нового проекта. Итоги подведут 2 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Начальная цена контракта определена на уровне 2 млрд рублей. При этом предполагается аванс в 50%, а обеспечение исполнения государственного контракта не предоставляется в соответствии с законом «О государственном оборонном заказе». В закупке оговорены несколько ограничений для участников. В частности, наложен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, и услуг, выполняемых иностранными лицами.

Оплачивать услуги планируется из федерального бюджета в рамках гособоронзаказа. На 2020 год заложено финансирование в объёме 50 млн рублей, на 2021 год — 950 млн рублей, а на 2022 год — 1 млрд рублей.

Разработка имеет шифр «Умба». Завершить работы должны до 10 ноября 2022 года.