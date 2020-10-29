Санкт-Петербург, 29 октября, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Стоимость одного жетона для разового проезда в метрополитене Санкт-Петербурга в 2021 году составит 60 рублей. Разовый билет на поездку в «социальном» наземном транспорте будет стоить 55 рублей. Такие билеты и жетоны со следующего года будут считаться «гостевым тарифом», рассчитанным на туристов и других гостей города.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Сенная площадь» в Петербурге

Как сообщил 29 октября городской комитет по транспорту, стоимость проезда с помощью электронных многоразовых билетов, которыми пользуется большинство петербуржцев, вырастет в среднем на 8%. Так, одна поездка по карте «Подорожник» будет стоить 41 рубль в метрополитене и 36 рублей в наземном транспорте. С увеличением числа поездок в течение месяца стоимость одной поездки снижается.

Как рассказали в комитете по транспорту, в 2020 году только 10% пассажиров покупали жетоны или разовые билеты на наземный транспорт, в основном это туристы. С 2020 года такой тариф будет называться «гостевым». По данным комитета, 44% пассажиров используют электронную карту «Подорожник», 42% оплачивают проезд именными льготными билетами, еще 4% оплачивают проезд банковскими картами.

«Для пользователей электронных билетов, оформляемых на карту «Подорожник», вместо нынешних 25 тарифов появится шесть тарифных групп по направлениям», — заявил глава комтранса Кирилл Поляков.

В 2021 году сохранятся скидки при оплате проезда в метро по банковским картам «МИР» или банковскому приложению «Единой карты петербуржца». Пенсионеры продолжат получать дополнительную ежемесячную денежную выплату, которая по стоимости равна льготному проездному.