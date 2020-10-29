Москва, 29 октября, 2020, 22:16 — ИА Регнум. Вопрос отношения властей США к российским журналистам, которых в этой стране не защищают по принципиальным соображениям, — такой вывод делает Москва — Россия намерена поставить в ходе соответствующих обсуждений с американской стороной.

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Об этом сообщила 29 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Комментируя нападение на российских журналистов в Филадельфии накануне, 28 октября, дипломат отметила, что их не защищают «по принципиальным соображениям».

Захарова «Речь идёт о предвзятости в отношении российских журналистов, как это делается в отношении многих российских граждан или наших соотечественников».

По её словам, американские власти не могут выполнить своих обязательств по защите прав, свободы слова, журналистов. Она добавила, что МИД РФ поднимет этот вопрос как в профильных структурах, так и в двустороннем формате, «общаясь с нашими американскими партнёрами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила о вопиющим бездействии американских правоохранителей в ситуации, когда в Филадельфии было совершено нападение на корреспондентов съёмочной группы Первого канала 28 октября.

На журналистов напала толпа мародёров, а полиции «не оказалось рядом» ни в момент потасовки, ни потом, когда корреспонденты обратились за помощью к правоохранителям: патруль «попросту отказался ехать на место происшествия».

Журналисты получили травмы, аппаратура оказалась повреждена.

Захарова «Не нашлось, чем помочь жертвам нападения и у сотрудников полицейского участка, где впоследствии россияне просили о содействии».

Захарова, которая рассказала об этом на брифинге 29 октября, обратилась с вопросом к бывшему послу 44-го президента США Барака Обамы в России — Майклу Макфолу: «Вы какую страну дикой назвали?»