Бишкек, 29 октября, 2020, 22:09 — ИА Регнум. Чиновники управления образования мэрии столицы Киргизии обсудили с руководителями районных центров образования и директорами школ вопрос возобновления обучения с возможностью посещения школ детьми в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского муниципалитета.

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Планируется, что сделано это будет с учетом обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и переуплотненности в образовательных организациях.

Один из вариантов — запуск обучения в обычном режиме первых, вторых, пятых, девятых и одиннадцатых классов, но при условии, что каждый класс будет поделен на две группы, а каждая группа будет посещать занятия три раза в неделю.

При этом уроки физкультуры, музыки, технологий и допризывной военной подготовки молодежи будут по-прежнему проходить в удаленном режиме — по субботам.

В случае, если такой вариант обучения будет одобрен, то в каждой школе будут в обязательном порядке установлены входные фильтры, а также будет проводиться систематическое проветривания классов, соблюдаться масочный режим и вестись журнал здоровья на каждого учащегося и педагога.