Москва, 29 октября, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Введение цифрового рубля в России позволит снизить финансовые издержки и повысить прозрачность операций. Об этом заявил 29 октября министр финансов Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Цифровой рубль снижает издержки на транзакции, на оплату труда, будет значительно дешевле осуществлять расчеты в рамках цифрового рубля», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Силуанов также отметил, что с цифровым рублём будет легче осуществлять международные транзакции. «И если будет легче осуществлять инвестиции через цифровой рубль, мы будем в этом только заинтересованы», — подчеркнул он.

В качестве ещё одного из преимуществ цифровой валюты глава Минфина назвал «транспарентность». По его словам, в целом Россия «идёт в тренде c другими странами» в этом вопросе.

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